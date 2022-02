Covid: Torino; multe in locali del centro, chiuso night club

Nel fine settimana controlli straordinari interforze nel centro di Torino, in particolare nelle zone interessate dalla movida: impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Tredici i locali controllati, oltre 400 i clienti identificati a cui è stato controllato il green pass. In due locali di via Pescatore, sono state riscontate delle violazioni in relazione al possesso del certificato verde sanitario e il numero dei clienti era superiore a quello previsto: i titolari sono stati multati. Un cliente, che aveva esibito il green pass intestato a un'altra persona, è stato denunciato per sostituzione di persona. Successivamente ha rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale. Un pakistano di 27 anni invece è stato fermato mentre guidava in modo pericoloso la sua auto. L'uomo, che si è rifiutato di sottoporsi alcoltest, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente. Infine è stato chiuso per cinque giorni un night Club di corso Svizzera per la violazione alle norme di contenimento della pandemia e per il mancato controllo da parte del titolare della certificazione verde a tre lavoratrici, con conseguenti sanzioni anche a loro carico.