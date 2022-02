Rapina giovane al rientro dal lavoro, rintracciato con gps

Un 26enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia per rapina in concorso. L'uomo, senza fissa dimora, inottemperante ad un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, insieme ad un complice ha rapinato in corso Giulio Cesare angolo via Andreis, a Torino, un ragazzo che alcune notti fa, dopo il lavoro, stava tornando a casa. La vittima, che stava ascoltando musica con le cuffiette, non si era accorto dei due che lo hanno preso alle spalle e lo hanno scaraventato a terra, rapinandolo del telefono. Il giovane è però riuscito a geolocalizzare il proprio telefono, due ore dopo la rapina, prima in piazza Castello e poi in via Borgo Dora dove il 26enne è stato riconosciuto dalla vittima ed è stato arrestato.