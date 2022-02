Fuga gas a Torino: Italgas, scariche elettriche da rete tram

La causa della dispersione di gas che si è registrata la scorsa notte in via Pietro Micca a Torino, "è da attribuire a delle scariche elettriche provenienti dalla rete tranviaria che hanno generato una lieve perdita da un tratto di condotta adiacente a quello già in corso di sostituzione". Lo precisa, in una nota, Italgas. "L'intervento si è comunque risolto nel giro di poche ore senza generare alcuna situazione di rischio. La riparazione del tratto danneggiato dalle scariche non ha richiesto né la sospensione del servizio né evacuazioni", aggiunge Italgas.