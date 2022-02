Superga, Plastic free rimuove due tonnellate di rifiuti

Un'ottantina di volontari hanno raccolto oltre due tonnellate di rifiuti, questa mattina, dalle aree verdi attorno alla basilica di Superga (Torino), in sentieri e in boschi. L'iniziativa è stata realizzata da gruppi di Torino, Pino Torinese e Pecetto dell'associazione Plastic free onlus. "Ora speriamo che l'area rimanga pulita", dice Giulia Zaccaro, referente regionale di Plastic free, "E' incredibile come un punto di riferimento turistico e culturale, come la basilica di Superga fosse strozzata da più di 2 tonnellate di rifiuti", aggiunge Federico Vidori, referente provinciale.