MINIMO SINDACALE

Bombardieri sul quartier generale,

alta tensione nella Uil piemontese

Il segretario Cortese tenta un altro giro dopo 14 anni alla guida dell'organizzazione regionale. E attende il momento propizio per cedere lo scettro al figlio Luca. Domani il Consiglio confederale alla presenza del leader nazionale, poi parte il congresso

È un sindacato in fermento quello che il segretario generale Pierpaolo Bombardieri si troverà di fronte domani durante il Consiglio confederale del Piemonte che di fatto darà il via all’iter congressuale della Uil. Gianni Cortese, che detiene saldamente nelle mani il timone ormai da quattordici anni, pare intenzionato a candidarsi per un ultimo giro nonostante le 65 primavere che il 2022 gli porterà in dote.

Sarà proprio Cortese a relazionare i 150 tra delegati e dirigenti sindacali che si presenteranno all’Auditorium Santo Volto di via Borgaro, a Torino, per unincontro particolarmente atteso. E potrebbe essere quella la sede in cui annuncerà l’intenzione di presentarsi di nuovo per tenere insieme un’organizzazione in cui il dissenso serpeggia sotterraneo, ma cresce. “Siamo in difficoltà” ammette un dirigente locale che chiede di rimanere anonimo. Nel luglio scorso un funzionario dei metalmeccanici, Cono Meluso, provocò una fortissima scossa tellurica con una lettera al segretario nazionale della Uilm Rocco Palombella in cui definì l’organizzazione “una proprietà privata” sorretta da logiche di “nepotismo”. Da allora è fuori e ora si prepara a una disputa a suon di carte bollate.

Intanto proprio tra i metalmeccanici l’emorragia degli iscritti è costante. Gli ultimi casi riportano a Renato Barbieri, Rsa degli Enti Centrali in Stellantis che ha sbattuto la porta per trasferirsi in Fim con una sessantina di iscritti, e ad Anna Gallo (Mopar Rivalta), passata alla Fismic con un centinaio di tesserati. Altri due colpi, dopo lo scossone prodotto dall’addio di Dario Basso e la promozione al vertice dell’organizzazione torinese di Luigi Paone.

È un momento delicato per la Uil piemontese, l’equilibrio è precario. Per questo Cortese senior ha deciso di procrastinare l’avvicendamento al vertice tra lui e suo figlio Luca, numero uno della Uil del Canavese, da poco entrato nella segreteria regionale. Doveva essere, quest’ultimo, un passaggio prodromico all’investitura e invece pare proprio che dovrà attendere ancora un po’, almeno finché le acque non si saranno calmate. Anche perché non ci sono solo i metalmeccanici a dare qualche grattacapo al Cortese senior: anche la Uiltucs (Commercio) è in subbuglio e si racconta di un segretario – Giannantonio Pezzetta – “particolarmente agitato”.

Bombardieri non vuole altri problemi e, sebbene ci sia ancora chi teme che domani, con un blitz, il vertice nazionale possa addirittura concedere l’investitura al Cortese jr, l’opzione più probabile resta un nuovo mandato per il segretario regionale uscente, che difficilmente troverà avversari lungo la strada. Almeno il Piemonte, nelle idee di Bombardieri, deve evitare di far parlare di sé dopo il caso della Uil Sicilia in cui, alla fine dello scorso anno, il numero uno Claudio Barone ha ceduto lo scettro alla moglie Luisella Lionti, o il terremoto giudiziario in Basilicata che ha coinvolto anche il capo della Uilm regionale Marco Lomio.