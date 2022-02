Sangue dem

Dicono che… in certe famiglie scorra proprio sangue democratico. Una passione politica che si tramanda di padre (e madre) in figli. La dimostrazione anche nei congressi di circolo del Pd che si sono svolti nel weekend. Nella sezione di Barriera di Milano la capogruppo dem in Sala Rossa Nadia Conticelli (nella foto con la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che l'ha sostenuta alle ultime elezioni comunali) ha fatto in modo che fosse la figlia Teresa Vercillo, studentessa in Medicina, a ottenere lo scettro in una elezione bulgara in cui era unica candidata. Peraltro seguendo le orme di papà Franco, scomparso sei anni fa, storico punto di riferimento del Pci in barriera, ex presidente della Circoscrizione 6 e vicepresidente del Consiglio provinciale di Torino. Stesso discorso per il successo a Mirafiori di Luciano Camarda, il papà del consigliere comunale Vincenzo Camarda, che ha beneficiato dell’accordo tra il deputato Stefano Lepri (suo pigmalione) e l’ex assessore Enzo Lavolta. Un asse, quello tra cattolici e sinistra, che ha consentito a Paola Berzano di conquistare il circolo di Borgo Vittoria, superando Alice Arena in una delle poche competizioni vere che si sono svolte tra sabato e domenica.