Clima: Consiglio Piemonte aperto, assessore FdI non partecipa

"Spiace vedere l'aula del Consiglio Regionale ridotta a vetrina per un movimento responsabile di aver vandalizzato un Ministero: dall'ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris mi sarei aspettato più spina dorsale davanti alle strumentalizzazioni della sinistra radicale". Così l'assessore alla Semplificazione della Regione Piemonte, Maurizio Marrone sulla partecipazione di Extinction Rebellion al Consiglio Regionale aperto di oggi sull'emergenza clima. "Pur essendo il presentatore dell'ordine del giorno approvato già due anni fa per dichiarare l'emergenza climatica anche in Piemonte, non parteciperò alla seduta odierna del Consiglio aperto al fine di ribadire che i temi ambientali non sono e non devono essere appannaggio di realtà marginali ed antagoniste", sostiene Marrone, esponente di Fratelli d'Italia, ricordando il raid vandalico di inizio mese al Ministero della Transizione ecologica.