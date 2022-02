Tav: Montaruli (FdI), basta veti governo garantisca opera

"All'approvazione del Pnrr avevamo denunciato la mancanza della Tav e oggi le nostre preoccupazioni vengono confermate dalla carenza di risorse generale che rischia di compromettere l'opera. Il Governo stanzi la cifra necessaria alla realizzazione del progetto e la smetta di latitare davanti ai rigurgiti del no presenti all'interno della maggioranza con i 5stelle". Così, in una nota, la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. "L'opera è affossata dalla miopia dei pentastellati che prima con Conte ora con Draghi stanno ostacolando la Torino-Lione - aggiunge -. Con un'interrogazione chiederò al Premier come intenda liberarsi dai veti e garantire l'opera. Più risorse in campo per la Tav. In una interrogazione parlamentare chiederò al Governo come intenda liberarsi dai veti e garantire finalmente l'opera senza quegli indugi che fino ad ora hanno solo rafforzato l'arroganza delle frange più estreme del movimento No Tav".