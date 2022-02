Clima: Allasia, emergenza è grave ben venga confronto

Quello dell'emergenza climatica è un tema "attuale e cruciale". Lo sostiene il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, dando il via al Consiglio regionale aperto a esperti e associazioni che si sta svolgendo online. "La gravità della situazione e' evidente, basti come esempio la siccità di questo inverno dalle precipitazioni più basse dal 1965 - aggiunge -. La spinta a trovare soluzioni strutturali ci arriva da più parti, ben venga quindi un dibattito informato e costruttivo come questo". Alla seduta aperta partecipano, tra gli altri, rappresentanti di Università e Politecnico di Torino, oltre a quelli dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ma anche Greenpeace, Friday for Future, Comitato Torino Respira e Extinction Rebellion, che sta tenendo un presidio davanti a Palazzo Lascaris.