Superbonus: Confartigianato,ok nuove regole ma più stabilità

Confartigianato Torino apprezza le nuove modifiche, varate dal Consiglio dei Ministri, sul superbonus e sulle detrazioni in edilizia, con lo sblocco della cessione dei crediti che rimette in moto il comparto delle costruzioni e fa ordine in tutto il sistema della riqualificazione degli immobili. L'associazione auspica che "le regole definite oggi, siano stabili e durature, per dare alle imprese la certezza di poter lavorare e pianificare i loro interventi." In Piemonte il Sistema Casa offre lavoro a oltre 81.422 imprese (più della metà nell'edilizia) di cui il 48,9% artigiane (39.800 realtà), con oltre 170mila addetti. In base agli ultimi dati della Camera di Commercio, emerge che nel 2021 sono nate 24.958 nuove aziende edili, con un balzo del +19,2% sul 2020. "Finalmente il Governo ha fatto la necessaria, e auspicata, chiarezza sull'indirizzo che vuole dare al bonus110% e alle detrazioni del 'sistema casa' - commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - e, soprattutto, sugli obiettivi da raggiungere. La strada individuata dall'Esecutivo rappresenta una scelta equilibrata anche per colpire le frodi. Rimane aperto il problema della cessione del credito fra fornitori e distributori di componenti all'interno delle filiere: ci auguriamo possa essere considerato e risolto nell'ambito dell'esame parlamentare. Noi non abbiamo mai contestato le regole, ma il loro continuo, e repentino, stravolgimento che non ha permesso, fino a oggi, a imprese, dipendenti, tecnici e cittadini di pianificare il risanamento e l'ammodernamento delle abitazioni, bloccando anche investimenti e lavoro che contribuiscono alla transizione green del Paese". Commento positivo anche al nuovo prezziario.