Pd: Vercelli, nominato segretario provinciale

Dopo la nomina di Patrizia Jorio Marco a segretario cittadino, il Partito Democratico di Vercelli e Valsesia ha nominato anche il segretario provinciale, Mariella Moccia, ex coordinatore cittadino del Pd. Il congresso del partito si è tenuto al Lingottino di Borgosesia alla presenza del segretario regionale Paolo Furia, dell'onorevole Enrico Borghi e dei rappresentanti di altre forze politiche, tra cui Azione, Articolo Uno, Italia Viva e Sinistra Italiana. L'intervento di Moccia, dopo la sua nomina, è stato incentrato su alcune questioni cruciali per il territorio provinciale. "Voglio interpretare il nuovo ruolo con un confronto collettivo, allo scopo - ha detto - di tradurre le attività di ascolto in proposte politiche concrete. Dopo due anni di grande difficoltà a seguito della pandemia, il ritorno alla vita politica attiva e costruttiva, presente e attenta alle varie tematiche e problemi che hanno ampliato le difficoltà già esistenti, ci permetterà di dare il nostro contributo e rilanciare le nostre idee". I delegati provinciali hanno inoltre eletto Gabriele Bagnasco, ex sindaco di Vercelli, come presidente dell'Assemblea provinciale.