In 15 senza Green pass, chiuso circolo privato a Torino

La polizia municipale di Torino ha chiuso per cinque giorni un circolo privato di via Schiapparelli perché all'interno del locale c'erano quindici persone senza Green pass. Il controllo, in collaborazione con i carabinieri, è scattato a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti. Nel circolo erano presenti 58 persone. Oltre ai quindici altri cinque sono stati multati perché non avevano le mascherine. Il titolare è stato sanzionato per quindicimila euro per omissione di controllo dei certificati verdi, perché nel locale erano presenti anche persone prive di tessera associativa e perché, senza autorizzazioni, all'ingresso era abbinata una consumazione dal costo di 10 euro.