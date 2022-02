Città Metropolitana di Torino, Formichella torna segretario generale

Cambio ai vertici della segreteria generale della Città metropolitana di Torino. Il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha individuato il nuovo segretario generale in Giuseppe Formichella, che prenderà servizio nei prossimi giorni.

Si tratta di un ritorno: Formichella era stato segretario generale e direttore della Provincia di Torino prima e della Città metropolitana poi dal 2014 alla metà del 2017, quando aveva lasciato l'incarico per diventare il segretario generale del Comune di Asti.

Nella sua lunga carriera, Formichella era stato tra l'altro segretario generale ai Comuni di Sanremo, Alessandria, Grugliasco e direttore della società del Patto territoriale della zona ovest.

"Una consolidata esperienza sul territorio metropolitano, quella di Giuseppe Formichella che sarà utilissima alla luce degli importanti progetti in capo a Città metropolitana di Torino, primi fra tutti quelli collegati al PNRR" commenta il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo che ha ringraziato il segretario generale uscente Alberto Bignone "per l'ottimo lavoro di questi anni e per il prezioso supporto reso all'amministrazione della Città metropolitana di Torino".