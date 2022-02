Clima: Marnati, Regione ha messo in campo azioni concrete

"Non è più il momento della protesta, ma della concretezza. Sono pronto ad incontrare giovani e associazioni che vorranno suggerire, condividere e sostenere le nostre misure e strategie" Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati al consiglio regionale straordinario aperto di oggi sull'emergenza climatica. "Siamo consapevoli di quanto sta accadendo a livello di cambiamenti climatici, lo vediamo tutti i giorni nei dati dei bollettini, dei danni - ha detto Marnati - ma il clima non segue i confini politici ed è evidente che questo sia un problema globale dove a farla da padrone sono paesi più grandi, popolosi e lontani, e senza una democrazia partecipativa". "A chi ci accusa di scarsa politica ambientale - ha aggiunto Marnati - rispondo che abbiamo messo in campo azioni concrete i cui risultati non si vedranno domani, ma nel tempo come la riforma della gestione dei rifiuti, che punta su economia circolare e bioeconomia, il Piano di Tutela delle acque, il Piano Energetico Ambientale Regionale, l'approvazione delle linee guida per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio nelle aree urbane e per la valorizzazione dei sistemi ecosistemici, il progetto Urban Forestry, per definire le migliori specie arboree da piantumare per ridurre gli inquinanti e assorbire più CO2 possibile, la gestione dei progetti del PNRR e molto altro".