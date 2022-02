GRANDI OPERE

Nessun allarme per la Tav

Perché mai il governo che ha appena nominato un commissario per la tratta italiana dovrebbe "dimenticarsi" di finanziare l'opera? Virano (Telt) conferma: "Non c'è da preoccuparsi" e a Montecitorio Gariglio (Pd) puntella gli accordi sottoscritti solo due mesi fa

“Mi pare un allarme che non esiste”. Il tono è al solito compassato, nei contenuti però Mario Virano è piuttosto tranchant e dopo anni di battaglie per l’alta velocità tra Torino e Lione ora è abbastanza tranquillo sul fatto che di lavoro da fare ce n’è molto, ma che certo non è questo il governo che farà mancare le risorse per la Tav, come paventato da qualcuno. La dimostrazione è che, mentre il tunnel di base è in fase di realizzazione, è ripartita anche la progettazione della tratta italiana, che dovrà collegare Torino con Bussoleno, da dove parte il tunnel di base. Virano è il direttore generale di Telt, la società italo-francese che si occupa del collegamento: “La progettazione definitiva è attesa entro la fine dell’anno, a quel punto si inizieranno ad appaltare i lavori” prosegue. Insomma, vietato agitare (e agitarsi) prima dell’uso.

È un allarme che periodicamente qualcuno lancia quello dei finanziamenti per la Tav: questa volta sarebbero a rischio 1,7 miliardi necessari per la tratta italiana che collega Torino ad Avigliana; mentre altri 119 servono per adeguare la linea storica tra Avigliana e Bussoleno. Certo, se l’Italia non farà la sua parte sarà impossibile che l’Unione europea contribuisca con la propria quota di co-finanziamento (fino al 50 per cento), ma nessuno ha chiesto che il nostro Paese metta sul tavolo subito tutte le risorse. Come spiega Davide Gariglio, capogruppo del Pd in Commissione Trasporti alla Camera, “l’opera può essere suddivisa in lotti costruttivi che vengono finanziati man mano che si assegnano i lavori”. Insomma l’Italia dovrà garantire la sua quota di risorse (850 milioni se l’Ue finanzierà per metà il progetto) di qui a dieci anni quando sarà concluso. Non certo una cifra astronomica, non per un governo che considera strategiche le infrastrutture su ferro sia da un punto di vista ambientale che economico.

È vero che se nel contratto di programma tra Mit e Rfi – la società di Fs che si occupa delle reti e che sta progettando l’opera) – non saranno inserite le voci per finanziare il progetto a partire dal 2024, non sarà possibile appaltare i lavori, ma l’esecutivo non ha mai messo in dubbio questo impegno, anzi ha appena nominato un commissario straordinario, Calogero Mauceri, per gestire in modo spedito le procedure relative alla tratta italiana, facendo subito ripartire la progettazione finanziata con una cifra prossima ai 70 milioni di euro. Non solo: alla fine dello scorso anno Francia e Italia si sono impegnate a ultimare le linee interne in concomitanza con il tunnel di base.

Ma visto che le precauzioni non sono mai troppe proprio Gariglio sta lavorando per assicurarsi le risorse dell’esecutivo: “In settimana – spiega allo Spiffero – la Commissione Trasporti della Camera dovrà dare un parere sul documento strategico della mobilità ferroviaria del Governo e io chiederò che il parere favore sia vincolato a delle garanzie sulla Tav”. Garanzie che l’esecutivo Draghi non avrà alcuna difficoltà ad assicurare.