Covid: in Piemonte 2.047 nuovi casi, -45 ricoverati

Sono 2.047 i nuovi casi di Covid in Piemonte, -45 i ricoverati, 8 i morti, nel bollettino di oggi dell'Unita' di crisi della Regione. Il tasso di positivita' e' del 6,3% sui 32.562 tamponi eseguiti, di cui 29.317 antigenici. In terapia intensiva un paziente in meno rispetto a ieri, il totale scende a 49; negli altri reparti -44, dato complessivo a 1.223. Con i 4.104 nuovi casi di guarigione il numero totale da inizio pandemia supera quota 900 mila, arrivando a 903.126, mentre i casi positivi accertati dal febbraio 2020 sono 968.465 e i morti 12.956. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 51.141