Referendum: Lega, Comune Torino chieda election day

Un ordine del giorno in Consiglio comunale a Torino per impegnare Sindaco e Giunta ad attivarsi con il governo affinché la data di svolgimento delle elezioni per i referendum venga accorpata con quella prevista per le amministrative di primavera. Lo ha presentato il gruppo della Lega in Sala Rossa, prima firmataria la capogruppo Elena Maccanti. "In questo momento - spiega Maccanti - sarebbe folle buttare al vento 200 milioni di euro e crediamo che anche il Comune di Torino debba far sentire la sua voce e chiedere al ministro Lamorgese un'unica data di election day, che consentirebbe di risparmiare denaro pubblico ed eviterebbe di chiudere le scuole. Election day che al momento non è previsto: la normativa prevede infatti l'abbinamento delle tornate politiche e amministrative ma non quello tra i referendum e le altre elezioni, e un eventuale accorpamento deve passare per un provvedimento normativo. Ci auguriamo che nei prossimi giorni il Consiglio comunale tutto voglia appoggiare questa richiesta opportuna e di buon senso".