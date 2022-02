Auto: Bombardieri (Uil), misure governo primo passo

"Speriamo che il governo si dia una mossa e si passi dalle chiacchiere ai fatti concreti. È un anno che parliamo di crisi dell'auto e dell'indotto. Le misure del governo sono un primo segnale, ma non sufficiente. C'e' una prima risposta, ora bisogna metterle in pratica e correre". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, commenta le misure varate dal governo per l'auto. "Abbiamo perso fin troppo tempo. Finché non vediamo risultati concreti continuiamo ad avere un po' di scetticismo", ha osservato a margine del consiglio confederale della Uil Piemonte. "Ci aspettiamo che il Mise apra un tavolo serio di confronto nel quale si prendano impegni precisi", ha aggiunto. "L'Auto è un asset strategico che richiede politiche industriali che ancora latitano, bisogna intervenire su tutto il settore e non solo per Stellantis. Se non discutiamo su come produrre i microchip per l'auto e le batterie sarà un problema".

"Dal piano strategico di Stellantis ci aspettiamo la conferma dei livelli occupazionali e una linea strategica che dia un ruolo al Paese, al Piemonte e a Torino" ha affermato Bombardieri, segretario generale della Uil, a Torino per il consiglio confederale della Uil Piemonte. "È necessario chiarire se rispetto a quello che avviene in Francia l'Italia abbia finalmente intenzione di decidere come muoversi. È importante accompagnare il piano industriale di Stellantis con una seria politica industriale che sia in grado di indicare percorsi e obiettivi per il settore", ha aggiunto.