Piemonte: Valle presiede Comitato Resistenza e Costituzione

Il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle (Pd) è il nuovo presidente del Comitato Resistenza e Costituzione di Palazzo Lascaris. "Sul finire degli anni Settanta, anni resi spietati dalla violenza del terrorismo - sottolinea Valle - l'allora presidente del Consiglio regionale Dino Sanlorenzo volle far nascere in seno all'Assemblea regionale il Comitato Resistenza e Costituzione. La sua convinzione era che per sconfiggere gli estremismi servisse un forte impegno educativo e culturale delle istituzioni. A distanza di quasi mezzo secolo - rimarca - mi riempie di orgoglio presiedere il Comitato, un organismo della nostra Assemblea regionale posto a presidio della memoria storica e a difesa dei valori sanciti dalla nostra Carta". "Dopo oltre due anni e mezzo - aggiunge - questa delega viene nuovamente assegnata ad un esponente del centro-sinistra, ripristinando così una prassi da sempre rispettata dal Consiglio regionale. L'intuizione di Sanlorenzo resta valida tutt'oggi: non bisogna mai arretrare nel nostro lavoro educativo, culturale e istituzionale. Sforzandoci di trovare modalità e linguaggi nuovi capaci di parlare alle nuove generazioni, più facilmente esposte all'influenza delle fake news e ai tentativi di riscrittura e falsificazione della Storia. Davvero una bella sfida e sono felice di poterla affrontare insieme alle tante associazioni, istituti e centri studi che aderiscono al Comitato".