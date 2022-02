ECONOMIA DOMESTICA

Nursery Torino, nate 14mila nuove imprese in un anno

Edilizia e commercio online i settori più vivaci. Vola il take away. Nel capoluogo e nella sua area metropolitana sono quasi 3mila attività in più rispetto al 2020. L'indagine della Camera di commercio

La ripresa sta anche nell’aumento delle imprese sul territorio e dopo una progressiva quanto costante riduzione, dal 2012 fino al 2020, nell’anno appena passato si è assistito al primo cambio di rotta.

Nel 2021, infatti le imprese nell’area metropolitana di Torino sono 222.557, con un incremento dell’1,64% rispetto all’anno scorso. Un dato anche più alto rispetto alla media nazionale, dell’1,42%, e di quello regionale, dell’1,1%. Insomma, c’è un fermento nel tessuto imprenditoriale e il capoluogo piemontese ne è la principale interprete. È quanto emerge dal rapporto Natimortalità delle imprese 2021, realizzato dalla Camera di Commercio di Torino.

Dopo l’assoluta immobilità registrata nel 2020, sia per le nuove iscrizioni sia per le cessazioni (effetto anche dei provvedimenti di Governo e Regione Piemonte) nel 2021 la dinamica è stata divergente, non solo rispetto all’anno precedente, ma anche rispetto agli ultimi 10 anni: da un lato, si è assistito a un recupero significativo delle iscrizioni, che si avvicinano ai livelli pre-Covid (14.148, +2.229 rispetto al 2020), dall’altro si è registrato un nuovo record minimo di cessazioni (10.555; ossia -1.003). A crescere maggiormente nell’ultimo anno sono soprattutto le micro imprese (+1,4%) che costituiscono quasi il 96% del totale (212.842 su 222.557 imprese).

“Assistiamo a una decisa ripresa delle nuove aperture, sostenute soprattutto dall’avvio di micro-imprese. Siamo di fronte, tuttavia, a uno scenario eterogeneo a causa di andamenti settoriali diversificati, con un tessuto imprenditoriale che ancora nel 2021 ha scelto di temporeggiare nelle chiusure – commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio –. Tra i fenomeni più evidenti, il boom delle costruzioni sostenuto dai bonus governativi, e le attività cresciute con la pandemia, come il commercio on-line e i take away”. Sono invece in sofferenza industria e turismo: in particolare i bar registrano il calo più sostenuto dal 2012. Crescono i servizi e registrano segnali di ripresa commercio e agricoltura. Si conferma la crescita delle imprese straniere, ma ripartono anche artigiane, femminili e giovanili. In calo il numero di alberghi (487, -1,4%), mentre prosegue la crescita di bed & breakfast e affittacamere, passati da 270 a 273 (+1,1%).

La crescita ha coinvolto quasi tutti i principali settori, a partire dai servizi alle imprese che si confermano il primo settore per presenza sul territorio. Ottima la performance delle costruzioni (+3,4%) che già nel 2020 avevano fatto segnare un trend positivo dopo anni di contrazione. Continua anche la crescita dei servizi alle persone. Dopo un decennio di contrazione, nel 2021 si evidenzia una ripresa anche nel settore del commercio e dell'agricoltura. Segnali di sofferenza si registrano, invece, tra le imprese dell’industria e del turismo, uno dei settori maggiormente penalizzati dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria.

Cresce il commercio ambulante in tutte le tipologie di prodotti, anche per un meccanismo di rinnovo delle concessioni, mentre si assiste a un calo del commercio all'ingrosso (-2,1%) e del commercio al dettaglio in sede fissa (-0,9%). All’interno di quest’ultima ampia categoria sono in aumento i negozi di frutta e verdura; calano invece macellerie, panetterie e pasticcerie. Continua la flessione dei negozi di abbigliamento e calzature, invariato il numero di farmacie e parafarmacie. La crisi ha poi colpito edicole e cartolerie, ferramenta, negozi di mobili e di utensili per la casa, mentre crescono i negozi di articoli sportivi.

Tra le categorie più dinamiche le attività immobiliari, con le imprese di affitto e gestione leasing e i mediatori immobiliari, e le attività professionali, scientifiche e tecniche che vedono aumentare le società di consulenza, in particolare legate alla sicurezza e igiene, ma anche studi di design e agenzie pubblicitarie. Crescono anche le imprese di pulizia e disinfestazione e le imprese di manutenzione del paesaggio. Infine, anche in piena emergenza sanitaria, aumentano le attività finanziarie e i servizi di informazione e comunicazione con la produzione di software e i servizi di elaborazione dati e hosting. In riduzione invece agenzie di viaggio e tour operator e in generale il settore dei trasporti, tranne i servizi postali e le attività di corriere. Tra i servizi della Camera di commercio le nuove dashboard consultabili online e la consulenza personalizzata e gratuita per gli aspiranti imprenditori.