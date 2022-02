Commercio: Coppa, per comparto è stagnazione, forte attesa

"I dati presentati dalla Camera di Commercio sono da leggere con attenzione. Apparentemente positivi, scontano un'anomalia nelle cessazioni: le Imprese, da un lato attendono che si completino le misure di sostegno del Governo, e gli effetti della moratoria sui finanziamenti, dall'altra non hanno risorse sufficienti per chiudere. Questi dati evidenziano la situazione di stagnazione in cui si trova l'intero comparto". E' il commento di Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia. " Il dato sul commercio ambulante - spiega - può nascondere un falso-positivo legato alle pratiche di rinnovo delle licenze. Il dato relativo al commercio elettronico evidenzia la positiva evoluzione in atto di differenziazione dei canali di vendita delle Imprese. Il turismo sembra tenere anche in vista dei grandi eventi in programma, anche se il calo degli esercizi di somministrazione misura il cambiamento delle abitudini di consumo relativo ai tempi dello smart working forzato al quale ci ha costretto la pandemia. Per il secondo anno consecutivo si registra un quadro di sostanziale e drammatica immobilità e di forte attesa. Occorre - conclude Maria Luisa Coppa - una ingente e concreta politica di investimento di risorse sull'intero comparto per evitare il rischio di implosione con la chiusura di centinaia e centinaia di esercizi commerciali e la scomparsa di migliaia di posti di lavoro".