Torino: piazza Bengasi, sosta a pagamento solo su 40% posti

Cambiamenti in vista per il posteggio in piazza Bengasi dove più della metà degli stalli sarà libero. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che conferma la sosta a pagamento nel parcheggio della piazza, quale area di interscambio con la linea 1 della metropolitana, ma solo per il 40% circa dei posti, con orario 8-19,30 dal lunedì al venerdì e con applicazione delle tariffe ordinarie smart, pari ad 1 euro l'ora, e tariffe agevolate integrate sosta-trasporto pubblico. Il restante 60% circa degli stalli sarà invece destinato alla sosta senza limiti di tempo. Questa modifica, evidenzia la delibera, si è resa opportuna alla luce dei risultati della sperimentazione della sosta a pagamento durata 6 mesi, durante i quali si è registrato solo un parziale utilizzo dell'area di sosta come parcheggio di interscambio. Le nuove regole resteranno in vigore fino al completamento della costruzione del parcheggio interrato, i cui lavori partiranno nel 2023 per concludersi l'anno successivo, e saranno soggette a verifica per valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.