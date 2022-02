Covid: in Piemonte 2.788 nuovi casi, 21 morti -49 ricoverati

Nuovi 2.788 contagi Covid oggi in Piemonte, con un quota del 6,9% rispetto ai 40.256 tamponi diagnostici processati, di cui 33.012 antigenici. Prosegue in calo dei ricoverati: -1 in terapia intensiva (il totale scende a 48) e -48 negli altri reparti, dove il dato complessivo è di 1.175. Ventuno i decessi, di cui 2 relativi a oggi. I nuovi casi di guarigione sono 4.320, le persone in isolamento domiciliare 49.637. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 971.283 casi di Covid, ci sono stati 12.977 morti positivi al virus e 907.446 guariti.