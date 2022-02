Auto: Lo Russo, l'Italia ha bisogno di un piano industriale

"L'Italia ha bisogno di un piano industriale coordinato a livello nazionale, dobbiamo evitare di perdere una parte della produzione locale di autoveicoli, della componentistica e dei servizi correlati. Torino è una città modello, con la sua tradizione manifatturiera e già presente con le nuove vocazioni innovative. Però serve una regia nazionale. Con il ministro ci siamo confrontati sull'idea di una piattaforma della meccanica nazionale che metta insieme produzione e lavoro". A dirlo il sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha incontrato il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Torino, in occasione della partecipazione del ministro all'assemblea nazionale dei quadri e delegati della Fiom del settore automotive. "Il settore automotive - sottolinea Lo Russo sui social - ha un peso molto rilevante nell'economia italiana, tanto più in Piemonte e a Torino. L'universo dell'auto è composto da migliaia di imprese e da tantissimi lavoratori - ricorda - e oggi questo settore, in tutta la sua filiera, deve confrontarsi con la doppia transizione: green e digitale. Siamo un Paese manifatturiero e le transizioni in corso rappresentano una straordinaria opportunità, ma richiedono anche una attenta gestione per evitare rischi".