FINANZA IN TRINCEA

Venti di guerra russi sulle banche,

Unicredit e Intesa le più esposte

In Europa gli istituti italiani sono quelli più a rischio. Gros Pietro: "Monitoriamo la situazione". Il gruppo guidato da Messina ha 28 filiali e quasi mille dipendenti in Russia. Orcel aveva rinunciato a un'acquisizione proprio per i timori di un conflitto

“Abbiamo un ministro degli Esteri, abbiamo un Governo, un'Unione Europea, facciamo parte della Nato, quindi le banche si uniformano alle decisioni che vengono prese dalle istituzioni”. Parole soppesate quelle di Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, una delle banche italiane maggiormente esposte alle conseguenze dei venti di guerra tra Russia e Ucraina.

“In Russia siamo presenti – spiega Gros Pietro –, come si fa a non essere presenti in un Paese così importante per l'Italia che ha con la Russia un interscambio importante? L'unica cosa che posso dire è che teniamo la situazione sotto osservazione”. Una situazione che con l’accentuarsi della tensione e le sanzioni dell’Europa nei confronti del Cremlino vede proprio Intensa Sanpaolo, insieme a Unicredit, tra le banche più esposte.

L’attività in Russia dell’istituto guidato del Ceo Carlo Messina è molto intensa: gestisce più della metà delle operazioni commerciali con l’Italia, realizza la maggior parte delle operazioni di investimenti italiani in Russia e russi in Italia, ed è un importante investitore e partner in molti progetti russi, nazionali e internazionali. Banca Intesa Russia conta su 28 filiali e 976 dipendenti, con asset per circa 1 miliardo di euro. Recentemente Messina, a proposito delle vicende ucraine, aveva detto durante una conference call: “Noi non facciamo geopolitica, rispettiamo le regole che ci sono a livello comunitario e internazionale ma facciamo la banca, nell'interesse dei nostri clienti e lo faremo anche in Russia. Lo faremo con le regole che di volta in volta ci saranno, ma non vedo che problemi ci possano essere per noi in Russia che, tra l'altro, per noi è anche profittevole”.

Di notevole rilievo anche l’attività nel Paese guidato da Vladimir Putin dell’altro colosso bancario, Unicredit. Nel 2021 la controllata russa ha fruttato al gruppo circa 180 milioni di utile, una piccola parte rispetto ai 3,9 miliardi totali. Pesa per circa il 3% del margine di interesse e per il 3% del capitale allocato. Recentemente Unicredit aveva mostrato interesse per la privatizzazione di Otkritie Bank, una banca privata oggetto di un salvataggio pubblico e poi rimessa sul mercato. Una realtà da 477 sportelli con 44 miliardi di attività. Proprio le voci su Otkritie erano costate a Unicredit un netto ribasso in Borsa, prima del dietrofront sancito dalle parole dell'ad Andrea Orcel: “Ci siamo ritirati per i rischi geopolitici”, aveva spiegato riferendosi proprio alla vicenda Ucraina e alle possibilità di sanzioni. “Abbiamo valutato se comprare una quota di controllo nel collocamento in Borsa di Otkritie, per integrarla con la nostra banca russa diventando azionisti di riferimento di un polo piu' grande – aveva detto – ma la rete e le sinergie erano potenzialmente superiori ai rischi”.

Certo è che le banche italiane sono fra le più esposte, assieme alle francesi, verso la Russia con 25,3 miliardi di dollari ai quali vanno aggiunte altre esposizioni potenziali come i quasi 6 miliardi di garanzie. È quanto emerge dalle tabelle della Bri, la banca centrale delle banche entrali con sede a Basilea, che riporta i dati a fine terzo trimestre 2021. Gli istituti francesi sono esposti per 25,1 miliardi, quelli austriaci per 17,5 e gli statunitensi per 14,6, mentre le banche tedesche si limitano a 8 miliardi.