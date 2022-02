Tav: Calogero Mauceri nuovo presidente Osservatorio

Con un decreto del premier Mario Draghi, Calogero Mauceri, Commissario straordinario per la tratta italiana della Torino-Lione, è stato nominato anche presidente dell’Osservatorio, con il compito di favorire la partecipazione del territorio alle attività di analisi, elaborazione, condivisione e confronto durante le fasi di realizzazione dell'opera. Lo fa sapere il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili in una nota, precisando che l'incarico viene conferito per il periodo di un anno ed è rinnovabile. "L'attività dell'Osservatorio è di fondamentale importanza per il coinvolgimento, l'ascolto e la valutazione delle istanze espresse dalle comunità territoriali", sottolinea il ministro Enrico Giovannini.