Incontinente Piscitelli

Dicono… che la sua popolarità faccia impallidire influencer da milioni di follower. “La gente mi ferma per strada e mi chiede se sono il presidente della commissione”, racconta in diretta streaming tal Umberto Piscitelli, consigliere comunale di Novara eletto in Forza Novara, alla guida della commissione Ambiente. Non è dato sapere se passando tra ali di folla di fan firmi anche autografi. Di sicuro ha dato, sempre in diretta, il suo numero di cellulare urbi et orbi, sollevando forti polemiche da più di un collega. Modi troppo spicci e (ci)piglio sopra le righe, la celebrity novarese ha risposto con un’alzata di spalle. Ah quando si è famosi…