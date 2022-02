L'ipocrisia green

Lunedi scorso gli ambientalisti si sono dati appuntamento in via Alfieri, dinanzi alla storica sede del Consiglio Regionale del Piemonte. Il loro intento era quello di far sentire la propria voce ai consiglieri impegnati in una seduta online, avente per oggetto il tema del riscaldamento climatico.

Alcuni giovani hanno allestito uno schermo per poter vedere e ascoltare in diretta gli interventi dei Consiglieri, generando in tal modo un confronto a distanza tra la sala virtuale e la strada. Un’occasione che ha consentito di misurare lo spessore del muro che separa gli eletti nelle istituzioni, dai cittadini che questi dicono di rappresentare e amministrare: una spessa parete divide distintamente due mondi.

Ai discorsi ufficiali, spesso recitati con toni solenni, purtroppo raramente seguono atti coerenti degni di nota, anzi le azioni varate dagli esecutivi vanno spesso nella direzione opposta a quella annunciata. La sensazione dei cittadini attenti, a lungo andare, è di essere caduti vittime di una gigantesca beffa, di navigare nell’infinito oceano che separa le terre del “Dire” da quelle del “Fare”.

Fabrizio De Andrè nel brano Nella mia ora di Libertà cantava: “Però bisogna farne altrettanta (di strada) per diventare così stolti (sinonimo del termine originario) da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni”. Oggi potremmo aggiungere alle sue parole che non esistono poteri che si sottraggono al pil, anche a scapito del futuro delle nuove generazioni e dell’esistenza della Terra stessa.

La conferma arriva dalle numerose scelte contraddittorie, conflittuali, messe in campo dalla politica proprio in ambito “Tutela dell’Ambiente”. È stata imposta ad esempio alla popolazione la costruzione di una linea ad alta velocità che unisca Milano-Torino a Lione. Per finanziare i cantieri si è detto di voler eliminare il traffico su gomma nella tratta transfrontaliera, ma dopo aver devastato un’intera valle alpina, la Valle di Susa, tra qualche decennio si farà una scoperta agghiacciante: i tir continueranno ugualmente a viaggiare sull’autostrada e il nuovo treno porterà esclusivamente passeggeri desiderosi di risparmiare un po’ di tempo nei loro spostamenti per l’Europa.

Il rilancio “Green” declamato dalle istituzioni democratiche urta pure con l’irrefrenabile voglia che periodicamente Palazzo Chigi dimostra nei confronti dell’energia nucleare. Malgrado l’esito di ben due referendum stravinti dal fronte antinucleare, ogni governo che si pone alla guida del Paese prova a rilanciare il tema della necessità di produrre energia grazie alle barre di uranio, poiché definita fattore basilare per la crescita industriale della nazione. Secondo la lobby del nucleare, le centrali produttrici di scorie radioattive abbasserebbero sensibilmente il prezzo delle bollette di energia elettrica. E’ certo “casuale” che la discussione sul nucleare si scateni in genere all’indomani dei rincari energetici, come l’attuale, per le famiglie e le piccole imprese.

Stesso discorso vale per i rifiuti. L’unica soluzione per ridurli, a detta del soliti fan del “green”, è bruciarli tutti senza pietà alcuna. Nel resto del mondo gli inceneritori sono considerati una soluzione superata, obsoleta, mentre in Italia si decide semplicemente di cambiare il nome degli impianti, passando al più delicato “Termovalorizzatori”. Individuato il termine adatto alla cosiddetta svolta verde europea è possibile andare avanti nel bruciare risorse e inquinare al contempo l’aria.

Cementificazione del territorio, grandi opere, costruzioni di porti ciclopici, abbattimento di foreste e inquinamento delle acque, privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici essenziali (vedi il recente Disegno di Legge del Governo sulla concorrenza e il Decreto Legge “Recovery”) sono solo alcune delle risposte ipocrite fornite da gran parte della politica alla questione ambientale. Tutelare il nostro pianeta e tutte le creature che lo abitano vuol dire ben altro, ossia l’esatto contrario di quanto fatto sino ad oggi. La stessa guerra che molti si affrettano ad annunciare in Europa, sul nostro continente, non è per niente “Green”. Qualsiasi conflitto bellico crea morti, distruzione, incendi di materiali estremamente nocivi e di combustibili, crolli, inquinamento di acqua e aria, la fine di comunità umane e di tanti esseri di altre specie: guerra è sinonimo di devastazione, anche se gli economisti dicono faccia comunque bene al pil.

I vertici politici ritengono che l’ambiente si possa quindi proteggere con cemento, uranio e bombe; così come si possa tutelare la salute pubblica negando lo stipendio per mesi interi a chi non si vaccina: il virus resta e scoppia in compenso una grande crisi sociale.

La follia impera al pari dell’ipocrisia. Forse è tempo di bere uno spritz in meno e impegnarsi in prima persona per costruire il mondo nuovo: uno sforzo che potrebbe valere la pena di compiere.