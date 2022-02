Lega: Caucino responsabile regionale Disabili

L'assessore al Welfare della Regione Piemonte, Chiara Caucino, è stata nominata responsabile regionale del Dipartimento Disabilità della Lega. Nella lettera di nomina la responsabile nazionale, Alessandra Locatelli, ha specificato che la scelta, di concerto con il segretario regionale Riccardo Molinari, è stata ispirata dal profilo di Caucino. A lei competerà rappresentare il Dipartimento in Piemonte, supportare le iniziative nazionali, e elaborare proposte sui temi più legati alle esigenze regionali. Obiettivo, "arricchire e diffondere l'offerta politica della Lega sul territorio e favorire un dialogo costruttivo con enti, associazioni, rappresentanti di categorie e cittadini". "Mi congratulo con l'assessore Caucino - afferma il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Preioni - per questa nomina che ancora una volta testimonia la bontà e l'efficacia del suo lavoro, e di quello di tutti gli assessori della Lega in Piemonte, una Regione che sta davvero cambiando passo, viaggiando con un'altra velocità". "Ringrazio Locatelli, Molinari e Preioni - dichiara Caucino - per la fiducia e la stima dimostrata nei miei confronti. La tutela delle persone con disabilità e dei loro famigliari è dal primo giorno al centro del mio programma. Tanto abbiamo fatto e tanto ancora faremo, in virtuosa sinergia con il nostro gruppo consiliare, a favore delle persone più fragili".