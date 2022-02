Film Commission, in sito trasparenza ancora nome Damilano

Compare ancora il nome dell'ex presidente Paolo Damilano sul sito web della Fondazione Film Commission Piemonte. La "dimenticanza" nella sezione "Amministrazione trasparente", mentre quella intitolata "chi siamo" riporta in modo corretto il nome di Beatrice Borgia, da fine novembre presidente della Fondazione che ha come scopo "la promozione della Regione Piemonte e del suo capoluogo Torino come location e luogo di lavoro d'eccellenza per la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva". "Mi rendo conto che le priorità in questo momento sono ben altre, tra la fine della pandemia e le preoccupazioni per la crisi ucraina - afferma Marco Grimaldi, segretario regionale di Sinistra Italiana e capogruppo Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale - ma mi domando come non si sia riusciti in tre mesi a riparare a quella che è stata più di una gaffes". L'incarico in Film Commission di Damilano è stato spesso elemento di discussione tra le forze politiche in campagna elettorale, tanto che i Radicali Italiani hanno presentato un ricorso al Tribunale in cui chiedevano di dichiarare l'ineleggibilità dell'ex candidato sindaco. Nei giorni scorsi, però, il tribunale civile ha respinto il ricorso, sostenendo la regolarità dell'elezione di Damilano, che per altro aveva sempre sostenuto di avere agito nel rispetto della normativa.