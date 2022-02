Ucraina: console Piemonte, tanti i messaggi di solidarietà

"Tutti sono vicini agli ucraini che vivono in Piemonte, e condannano la sanguinaria aggressione ordinata dal dittatore di Mosca". Così il console onorario dell'Ucraina in Piemonte, Dario Arrigotti. "In queste ore sto ricevendo molti messaggi di solidarietà da parte del corpo diplomatico in Piemonte e dal presidente della Regione, ma anche da semplici cittadini", aggiunge il console che lancia l'appello per un presidio domani pomeriggio davanti a Palazzo di Città, a Torino, per "manifestare il nostro sdegno per il vile attacco, e la richiesta al Governo italiano e all'Europa di prendere le misure più radicali contro il regime russo".