Ucraina: Torino per la pace, oggi manifestazioni e presidi

Anche a Torino si moltiplicano le iniziative per la pace. Alle 11, nella centrale piazza Castello, è previsto un presidio del coordinamento Agite, mentre alle 17.30 in piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, è stata indetta una manifestazione per la pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio.