Regione Piemonte: 3 mln contro barriere architettoniche

In Piemonte sono in arrivo oltre 3 milioni per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati. Le risorse serviranno a finanziare circa 600 interventi in tutta la Regione. Lo annuncia l'assessore al welfare della Giunta Cirio, Chiara Caucino, sottolineando che "si tratta di un intervento importante a sostegno delle persone più fragili, che hanno bisogno di strutture adatte alle proprie esigenze". Su richiesta di Caucino, la Regioe ha deciso di destinare 3 milioni e 296.057,72 euro di risorse statali a tale scopo. Serviranno a soddisfare le richieste pervenute fino al marzo 2021, più quelle relative al fabbisogno dal 2018 al 2021. Resteranno 1 milione e 899.149,17 euro, che verranno usati per soddisfare il fabbisogno comunicato dai Comuni entro marzo 2022. La quota massima di ogni contributo è di 8 mila e 147 euro. Le domande vanno presentate presso il Comune dove è ubicata l'abitazione del disabile. Solo per i residenti a Torino la domanda deve essere presentata all'Atc del Piemonte Centrale, in corso Dante a Torino. "Nonostante i grandi passi avanti compiuti in questi anni - afferma Caucino - riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche tanto resta ancora da fare in particolare per gli edifici privati, che troppe volte si trasformano in vere e proprie prigioni per chi ha difficoltà di movimento. Posso garantire che il Piemonte non lascia indietro nessuno e userà tutte le risorse a disposizione per rendere sempre più facile e dignitosa la vita delle persone più fragili".