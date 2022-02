Covid: positivi e ricoveri in calo in Piemonte, 12 i morti

Continua il calo dei positivi in Piemonte. Quelli registrati dall'Unità di crisi nelle ultime 24 ore sono 1.948 il 4,7% dei 41.412 tamponi eseguiti. In diminuzione anche i ricoveri - 39 in terapia intensiva (-4), 1.016 nei reparti ordinari (-56), i decessi sono 12, nessuno dei quali relativo ad oggi, mentre i nuovi guariti sono 3.034. Le persone in isolamento domiciliare sono 46.901. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 977.816 positivi, 13.017 decessi e 916.843 guariti.