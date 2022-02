Torino: approvato in Giunta bilancio di previsione triennale

È stato approvato oggi dalla Giunta lo schema di bilancio previsionale 2022-2024 della Città di Torino. Il documento e' stato trasmesso alla Conferenza dei Capigruppo e arriverà lunedì in Consiglio per l'assegnazione alle Commissioni che dovranno esaminare i vari capitoli per arrivare alla definitiva approvazione da parte della Sala Rossa il 28 marzo. "È un bilancio - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo, a margine della presentazione dei risultati del percorso 'Circoscrizioni al Centro' - che consente di guardare al futuro con ottimismo, pur nella difficoltà, ed è stato reso possibile grazie al Patto per Torino che abbiamo sottoscritto col Governo che ha dato una mano che era indispensabile per riuscire ad arrivare al pareggio dei conti. Si apre una stagione di rilancio di investimenti", aggiunge il sindaco che la scorsa settimana aveva illustrato il piano alle parti sociali. "Un meccanismo che vorremmo continuare - conferma -, quello di un confronto continuo e costante con la città, con i corpi intermedi, per poter discutere e raccogliere anche suggerimenti e istanze in maniera tale che quello che e' il documento economico finanziario possa rappresentare non solo l'intenzione dell'amministrazione ma anche le istanze della città".