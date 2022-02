Film commission, stiamo reperendo dati per aggiornare sito

In quattro mesi la Film Commission Piemonte non ha reperito i dati del nuovo Consiglio d'Amministrazione che devono essere inseriti nella sezione "amministrazione trasparente" del suo sito. Lo rende noto la stessa Fondazione, intervenendo con un nota sull'ormai annosa questione. Il cda è stato nominato lo scorso 27 ottobre. E la presidente, Beatrice Borgia, è stata eletta il 23 novembre. Un tempo non sufficiente, dunque, per aggiornare il sito, che invece riporta in modo corretto il nuovo organigramma nella sezione "Chi siamo". La Fondazione, infatti, "sta provvedendo al reperimento - precisa - e al susseguente inserimento" dei dati del nuovo consiglio d'amministrazione. Dopo quattro mesi. L'incarico in Film Commission di Damilano è stato spesso elemento di discussione in campagna elettorale, tanto che i Radicali Italiani hanno presentato un ricorso al Tribunale in cui chiedevano di dichiarare l'ineleggibilità del leader di Torino Bellissima. Nei giorni scorsi, però, il tribunale civile ha respinto il ricorso, sostenendo la regolarità dell'elezione di Damilano, che per altro aveva sempre sostenuto di avere agito nel rispetto della normativa. "Paolo Damilano è presente sul sito della Fondazione nella sezione 'amministrazione trasparente' come componente di 'Organi di indirizzo politico amministrativo fino al 30/06/2021 - con prorogatio fino al 16/08/2021' - precisa una nota della Film Commission - e quindi come componente di un organo cessato, in ottemperanza alla normativa vigente in materia che prevede che i dati relativi ai Consigli di Amministrazione cessati devono rimanere reperibili per tre anni". Per quelli del nuovo Consiglio di Amministrazione, invece, c'è tempo.