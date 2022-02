Ucraina: Lo Russo, tutti si mobilitino per la democrazia

"Le immagini che arrivano dall'Ucraina provocano angoscia e scuotono nel profondo. L'aggressione a un paese sovrano è uno schiaffo ai valori di libertà e democrazia che pensavamo fossero al sicuro e per i quali, invece, dobbiamo ora mobilitarci tutti insieme". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenendo alla manifestazione di piazza Castello contro la guerra in Ucraina. "Abbiamo un obbligo morale, dobbiamo alzare forte il nostro grido per chiedere che cessi immediatamente l'azione militare - aggiunge Lo Russo - . Il 19 giugno a Torino ospiteremo il Consiglio d'Europa e in quell'occasione parleremo della difesa dei diritti umani con tutti i Paesi del mondo libero. Noi siamo dalla parte della pace e contro ogni uso delle armi come strumento per risolvere questioni tra gli Stati. Ci siamo già mobilitati ieri con un presidio sotto il Comune, oggi siamo qui e nei prossimi giorni continueremo ad essere presenti. Solo una mobilitazione diffusa può dare il suo piccolo grande contributo".