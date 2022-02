Recupero tesori artistici, 122 cantieri pronti a partire

Sono 122 i cantieri pronti a partire per il recupero di altrettanti tesori artistici e architettonici del Piemonte e della Valle d'Aosta grazie ai 2,45 milioni di euro di contributi assegnati dalla Fondazione Crt con il bando 'Restauri Cantieri Diffusi'. "Contribuire al recupero della grande bellezza del territorio è l'obiettivo della Fondazione Crt che, con il bando Restauri, continua a mettere in moto cantieri capaci di ridare luce a molti gioielli storico-architettonici e di creare importanti opportunità occupazionali, dando linfa all'economia locale", afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. Salgono così a oltre 2.900 i beni fatti rinascere negli anni dalla Fondazione Crt con il bando Restauri Cantieri Diffusi, per uno stanziamento complessivo dal 2004 a oggi di oltre 47 milioni di euro. "Queste risorse - spiega il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci - creano valore su un doppio binario: il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico diffuso, e la messa a disposizione del territorio di un'ulteriore 'dote', grazie al circuito virtuoso dei meccanismi di detrazione e agevolazione fiscale dell'Art bonus".