Ferrovie: pendolari biellesi alla Regione, subito un tavolo

La convocazione di un tavolo per le linee ferroviarie biellesi, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi il vettore ferroviario e l'ente regolatore del servizio. E' la richiesta all'assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte e all'Agenzia Mobilità Piemontese di Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi e Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile. All'ordine del giorno la costruzione partecipata del modello di esercizio cadenzato Torino-Biella, con un servizio congruo in quantità e qualità a partire dal mese di giugno. Tra le richiese dei pendolari c'è, in particolare, "il ripristino delle corse ferroviarie ancora sospese - si legge in una nota - che rendono molto difficoltosi gli spostamenti in fascia mattutina feriale verso Torino e nei fine settimana su entrambe le tratte ferroviarie biellesi".