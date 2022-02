Ucraina: il vescovo di Novara alla messa della comunità

Il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla, accompagnato dal vicario generale don Fausto Cossalter, ha fatto visita questa mattina alla parrocchia ucraina della Natività di Maria Vergine, riunita nella chiesa del Carmine, nel centro storico del capoluogo, per la celebrazione domenicale presieduta dal parroco don Yuriy Ivanyuta. "Possiamo solo immaginare - ha detto il vescovo - le vostre paure, l'apprensione per i vostri cari rimasti in patria, lo sgomento nel vedere le immagini e nell'apprendere le notizie di questa guerra incomprensibile che come prima vittima ha il vostro popolo. Ma la mia presenza qui, oggi, è per dirvi e manifestarvi ancora una volta la nostra vicinanza e il nostro affetto". Alla fine della celebrazione sul sagrato della chiesa il vescovo si è fermato a lungo per ascoltare e incontrare i fedeli ucraini.