Torino: controlli polizia in Barriera, cento identificati

Sono state oltre cento, nelle scorse ore a Torino, le persone sottoposte al controllo straordinari della polizia nel quartiere Barriera di Milano. Tra gli identificati 40 sono gli stranieri, due dei quali sono stati denunciati per violazione della legge sull'immigrazione. Un italiano di 30 anni è stato invece denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo si è opposto con violenza e ha minacciato di morte gli agenti che dovevano accompagnarlo negli uffici del commissariato per la notifica di un atto.