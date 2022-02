Troppe risse, polizia chiude discoteca nel centro di Torino

La polizia ha chiuso per 15 giorni la discoteca Vogue nel centro di Torino. Il provvedimento del questore Vincenzo Ciarambino è scattato in seguito ad una rissa davanti al locale che ha coinvolto alcuni clienti. Uno di questi è stato sottoposto a un intervento chirurgico, a seguito delle lesioni riportate durante la colluttazione. Non è la prima volta che all'interno della discoteca si verificano episodi di violenza. Per questo, spiegano dalla Questura, "il Questore ha ritenuto che lo stesso costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull'ordine pubblico".