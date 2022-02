Tumori rari sangue, anticorpi per pazienti resistenti a cure

Nuovi anticorpi per colpire tutori resistenti alle cure. Una patologia rara e molto aggressiva che colpisce in Italia circa 4400 persone l'anno, in maggior parte di età adulta, di cui almeno il 35% purtroppo non risponde ai trattamenti standard o sviluppa successivamente recidive è il linfoma a cellule B, il più comune tra i linfomi non-Hodgkins e speranze per questi pazienti "difficili", arrivano proprio dall'utilizzo di nuovi anticorpi nati dalla ricerca dell'IRCCS Candiolo di Torino. Il punto arriva in occasione della giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio. Candiolo è partner di un progetto di ricerca d'avanguardia, che mira a valutare l'efficacia di anticorpi di ultima generazione detti bispecifici cioé a "doppia azione", perché in grado di attaccare le cellule del linfoma e, contemporaneamente, risvegliare le difese immunitarie del paziente contro il tumore, rendendo attive le cellule T. Promettente anche uno studio multicentrico di cui Candiolo è coordinatore, che mira ad indagare la capacità di un inibitore della crescita tumorale di nuova generazione, l'inibitore della proteina PI3K che promuove la crescita del tumore, in associazione ad immuno-chemioterapia per potenziare l'efficacia della terapia tradizionale.