Piemonte, dopo Expo Dubai decolleranno partnership con Emirati

Come Piemonte, "vogliamo fortemente" delle partnership con gli Emirati Arabi Uniti, con potenzialità nella "filiera dell'aerospazio" e "nel turismo. Ci sono tutti i presupposti per far bene in questi settori". A dirlo all'Ansa è l'assessore all'Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. "Abbiamo avuto il piacere di poter accogliere a Torino il ministro dell'Economia degli Emirati, e questo ci ha permesso di rafforzare ulteriormente quelli che sono i rapporti con il governo emiratino. Le partnership chiaramente decolleranno dopo la fine dell'Expo" che "in questo momento è la vetrina, e come sempre, dopo aver mostrato in vetrina, si passa all'aspetto pratico. Siamo convinti che nel prossimo anno, Covid permettendo, riusciremo a sviluppare tutti i progetti che stiamo mettendo in piedi", ha spiegato. L'obiettivo della settimana del Piemonte a Expo Dubai, che inizia oggi, "è quello di promuovere la regione e far funzionare il suo sistema produttivo", ha sottolineato l'assessore. "Oggi abbiamo inaugurato una mostra del lusso e dell'eccellenza" e "addobbiamo lo Ski Dome di Dubai con la pubblicità del Piemonte per dare modo a tutti i milioni di visitatori della struttura di poter vedere le montagne vere. Domani insieme a tutta la filiera dell'alta gamma avremo più di 200 B2B, quindi aziende che incontrano aziende per dare loro la possibilità di incrementare quella che è la loro capacità produttiva". Il 2 marzo "ci sarà il Regional Day", e "parleremo di ATP, di Universiadi, di Eurovision e di tutto quello che succederà in Piemonte nei prossimi anni, per dare ancora più voce a quelle che sono le nostre attività". La promozione del Piemonte negli Emirati dura "da quattro missioni. La prima è stata la fiera dell'aerospazio Iac, poi l'Arab Health con la filiera del medicale, la fiera alimentare Gulfood di due settimane fa e ora con l'alta gamma chiudiamo questa esperienza. Abbiamo messo davvero tante aziende nelle condizioni di poter fare business, e insieme a Visitpiemonte diamo anche la possibilità a livello turistico di poter riscoprire i nostri territori".