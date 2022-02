Expo Dubai: Piemonte si racconta con eccellenza del design

Dai mitici design delle auto Fiat alla fiaccola olimpica di Torino 2006, dall'Allianz Stadium al concept di una tuta aerospaziale di Thales Alenia Space e Sabelt, passando per l'esoscheletro di Comau. A Expo Dubai, la Regione Piemonte racconta l'eccellenza del design declinato nella sua storia e nel suo futuro con "Piemonte design attitude: the beauty of shaping the future", mostra realizzata in collaborazione con Ceipiemonte nello spazio Short Stories del Padiglione Italia e visitabile dal 27 febbraio al 5 marzo. La mostra dà ufficialmente il via alla "Piemonte Week", una intera settimana di iniziative che all'interno dell'Expo, ma anche in alcuni dei luoghi simbolo di Dubai, vedranno protagonista la regione. La mostra inaugurata questa mattina ospita esempi del car design e delle eccellenze dei distretti produttivi - tessile, orafo, casalinghi, ed enogastronomico - con prodotti icone di bellezza e del Made in Italy, fino alle sperimentazioni nel Fashion e Interior Design e alle nuove frontiere della robotica e dell'aerospazio. Il percorso racconta il saper fare attraverso il design e la creatività come elemento unificatore che caratterizza e contraddistingue il complesso dei saperi industriali e artigianali che animano il Piemonte. "Oggi siamo riusciti a creare nel cuore del Padiglione Italia un racconto di quello che è il Piemonte, e volevamo farlo a 360 gradi, dalle sue bellezze alla storia e il futuro", ha detto l'assessore all'Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca. "Il Piemonte è la regione dell'auto e oggi guarda allo spazio con i grandi investimenti che stiamo facendo per lanciarci oltre la Terra. Poi, il lusso, design, grandi marchi e prodotti enogastronomici". Con questi elementi, "ci raccontiamo unendo tutte le nostre forze ed energie del territorio". "Ceipiemonte è punto contatto tra regione e sistema produttivo piemontese, che qui vedere rappresentato in tante forme, che sono le forme più belle, del design", ha detto il presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone. "Durante gli anni, il Ceip ha fatto un lavoro per portare l'innovazione vicino a quello che è la produzione tradizionale delle nostre imprese", ha aggiunto. "Credo inoltre che da qui nascerà anche una nuova collaborazione con le altre partecipate regionali" come VisitPiemonte, con cui "inizieranno delle sinergie importanti per promuovere sempre più capacità economica, innovazione e produzione del nostro territorio".