Ucraina: radicali "assessore Piemonte filo russo, via deleghe"

Via le deleghe alla Cooperazione internazionale all'assessore Maurizio Marrone. Dopo il Pd, anche i radicali dell'associazione Adelaide Aglietta, che oggi pomeriggio hanno preso parte alla manifestazione organizzata nel centro di Torino dal Consolato Onorario di Ucraina, si schierano contro l'esponente piemontese di Fratelli d'Italia, noto per essere a favore dell'indipendenza del Donbass al punto da aver creato in passato una associazione che punta a tutelare gli interessi della repubblica separatista filo russa. "E' paradossale che abbia la delega agli Affari internazionali - sostiene Daniele Giorgis, tra i coordinatori dell'associazione Adelaide Aglietta -. La Meloni ha preso posizioni per cui lui ora dovrebbe essere in imbarazzo. Ma quello più in imbarazzo dovrebbe essere il governatore Cirio, che dovrebbe prendere atto della situazione". "Lasciare nelle sue mani questa importante delega - aggiunge il radicale Giulio Manfredi - è come far gestire a Dracula la banca del sangue".