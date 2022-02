Alleanze, tutto da rifare

Il capitolo delle alleanze è sempre stato un elemento importante, se non addirittura decisivo, nella politica italiana. Da sempre. Se per l’intera prima repubblica le alleanze erano, di fatto, obbligate per la nota “questione comunista” e l’impossibilità di praticare la cosiddetta democrazia dell’alternanza, e dopo la breve stagione del bipolarismo – cioè chi era pro e chi era contro Berlusconi e il berlusconismo – è subentrata la stagione del trasformismo politico e dell’opportunismo parlamentare. Una stagione caratterizzata dall’irruzione del populismo grillino con la straripante vittoria alle elezioni del marzo 2018 e che, dopo la propaganda e la demagogia che accompagna sempre il populismo, è finito nel mutuare i peggiori vizi della politica italiana. E cioè, rinnegando sostanzialmente tutti i caposaldi e tutti i dogmi attorno ai quali si era caratterizzata la cosiddetta “rivoluzione” grillina.

Ora, dopo aver assistito ad un cambio di alleanze repentino e continuo in questi anni sempre dettati dall’emergenza e da ragioni urgenti e indiscutibili, non possiamo non arrivare alla conclusione che la vecchia ed antica “strategia delle alleanze” è, di fatto, saltata nel nostro paese. Basta registrare, per fare un solo esempio, le capriole continue e anche divertenti, se non fossero penose dal punto di vista politico, del “guru” del Pd romano Goffredo Bettini che prima teorizza l’alleanza organica, strategica e storica con i 5 stelle contro la “minaccia “fascista della Lega”, e dopo poco tempo spiega, al contrario, la necessità di una possibile alleanza con la Lega contro la “minaccia fascista” della Meloni.

Insomma, una lettura politica divertente, se non addirittura comica, della linea politica del principale partito della sinistra italiana. Dei 5 stelle è inutile parlarne perché da quelle parti il cambiamento è quotidiano e slegato da qualsiasi criterio e prospettiva politica se non quello di conservare il più a lungo possibile il seggio parlamentare e i ruoli di potere conquistati. Sul versante del centrodestra permangono, di fatto, tre strategie politiche diverse dei tre diversi partiti che compongono l’alleanza. In un contesto del genere, fanno bene i partiti di “Centro” a rafforzare le ragioni del centro politico nel nostro paese senza limitarsi a discettare a vanvera di alleanze e di strategie di accordo con altri partiti. Che, è bene ricordarlo, sono in preda ad una frenesia dove l’unico elemento che manca è il criterio di ogni coerenza se non quella della convenienza politica momentanea.

Ecco perché, soprattutto in vista delle ormai prossime elezioni politiche, è altresì indispensabile e necessario ricostruire una seria e credibile “politica delle alleanze”. Che, è bene non dimenticarlo mai, è sempre stata una costante decisiva per gli assetti politici del nostro paese, per le alleanze internazionali e per lo stesso progetto politico e di governo dei singoli partiti. Ad oggi, purtroppo, l’unico elemento chiaro è che – al di là delle dichiarazioni di rito e burocratiche e di stampo protocollare, sempre un po’ ipocrite e destituite di ogni coerenza politica a lungo termine – non esiste nel nostro paese una vera e credibile “cultura delle alleanze”. E senza una vera e credibile “politica delle alleanze” non potrà che consolidarsi, di nuovo e purtroppo, una deriva trasformistica ed opportunistica che è stata la regola che ha prevalso in questi anni di dominio incontrastato del populismo, dell’antipolitica, della demagogia e dell’antiparlamentarismo. Insomma, del “nulla della politica”, come la definiva efficacemente alla fine degli anni duemila l’indimenticabile leader cattolico democratico Mino Martinazzoli.