Il partigiano Nino

Dicono che… se lo Spi è l’approdo del sindacalista a fine carriera, l’Anpi è diventata in questi anni una sorta di cimitero degli elefanti per i politici, ovviamente di sinistra. Dopo Maria Grazia Sestero – che sta per accomiatarsi al termine di una lunga carriera nelle istituzioni tra Parlamento, Provincia e Comune – la sezione torinese dell’associazione partigiani, che ieri ha eletto nel congresso i 60 delegati che dovranno a loro volta scegliere il presidente, dovrebbe passare nelle mani di Nino Boeti. Già sindaco di Rivoli e consigliere regionale per tre legislature fino a guidare, nell’ultimo scorcio della precedente, l’assemblea di Palazzo Lascaris dove ha capitanato il Comitato Resistenza, a Boeti toccherà il compito di tramandare la memoria della guerra di liberazione italiana, evitando gli scivoloni e revisionismi in cui sempre più spesso incappa l’associazione nazionale su temi come le foibe o, per andare alle cronache drammatiche di queste ore, l'invasione russa dell'Ucraina.