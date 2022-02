Turismo: accordo con Federalberghi, sconto per visitare Mauto

I turisti che soggiorneranno in una delle strutture ricettive affiliate a Federalberghi Torino potranno visitare il Museo Nazionale dell'Automobile alla tariffa agevolata di 8 euro, anziché 12, accedendo sia alla collezione permanente, sia alle mostre temporanee. Per guardare oltre alla crisi pandemica, e rilanciare il turismo locale, è stato infatti rinnovato l'accordo turistico tra l'associazione di categoria degli imprenditori turistico-ricettivi di Torino e provincia e il Mauto. "Da anni lavoriamo con diverse realtà culturali del territorio per definire un'offerta turistica integrata e proporre ai propri clienti sempre nuovi servizi e agevolazioni utili a far conoscere meglio il patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città - sottolinea Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. Anche questo è un modo per provare a guardare oltre il delicato presente e per progettare il futuro". L'accordo prevede, in capo a Federalberghi, anche la possibilità di gestire l'incoming e l'accomodation di ospiti e clienti del Mauto, nonché l'opportunità di sviluppare proposte turistiche aggregate per i turisti che visiteranno o soggiorneranno in città. "Le sinergie e i progetti in rete con le altre istituzioni - aggiunge la direttrice del Mauto, Mariella Mengozzi - contribuiscono a rendere il soggiorno nel capoluogo piemontese un'esperienza unica e appagante, dopo anni così difficili. Stiamo lavorando a una programmazione ricca di mostre temporanee e di eventi speciali, pensati in concomitanza delle grandi manifestazioni che Torino si appresta ad ospitare, come Eurovision, Salone del Libro e Atp Finals".