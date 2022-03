Export Piemonte verso Russia vale 590 milioni

"Qualsiasi sia lo scenario che si svilupperà ai confini tra Ucraina e Russia, l'Italia deve prepararsi ad un anno molto complesso: l'aumento del prezzo delle materie prime farà inevitabilmente salire i costi di produzione delle attività manifatturiere, con danni durissimi da sopportare soprattutto per le micro e piccole imprese". È l'allarme lanciato dal presidente di Confartigianato Torino, Dino De Santis. Per Confartigianato, il conflitto inciderà pesantemente sull'export verso la Russia, che vale 590 milioni di euro, 156 milioni quello agroalimentare e circa 400 milioni di macchinari - soprattutto meccanica di precisione - e mezzi di trasporto. "Sono queste le nuove 'pandemie economiche' a cui si deve dare una risposta. Il rischio di fronte a costi più che triplicati è che si traducono in saracinesche abbassate o, in un futuro prossimo, in un rincaro sul prezzo al cliente", osserva De Santis, secondo cui "non è più rinviabile un piano di emergenza economica. La stagione della pandemia non è finita è solo cambiata e non va mollata la presa. Il sostegno del Governo e' determinante e non deve mancare".